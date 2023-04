Giresunspor: 'Sonuna kadar savaşacağız'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitxen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, ligde kalma adına tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.



Yamak, kulüp tesislerinde taraftarların oyuncuları ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.



Geride kalan sezon ligde kaldıklarını anımsatan Yamak, "Geçen sezon hocamızla beraber bu ligde kalmayı başarmıştık. Bu sene de Allah izin verirse bu işi bir kez daha başaracağız." dedi.



Mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmayacaklarını aktaran Yamak, "Her zaman dediğimiz gibi önce sevmek, sonra da sonuna kadar savaşmak lazım. Şimdi bazı şeyleri söyleyen insanlar var. 'Öyle böyle...' diyenler var. Sevenler var, sevmeyenler var. Ancak sevenleri çok daha fazla görünüyor. Biz Allah'ın izniyle cevabı sezon sonunda vereceğiz. Futbolun içerisinde her türlü sonuç var ama size sadece bir konuda söz verebiliriz. O da savaşacağımızdan herkes emin olsun. Sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.



Yamak, kalecileri Onurcan Piri ve Ferhat Kaplan'a sonuna kadar güvendiklerini belirterek, "Onurcan bizim şampiyonluğumuzda 13 maç gol yemedi. Bu kulübün içinde büyüdü. O bizim evladımız. Ferhat da bizim evladımız. Bizim koç gibi iki tane kalecimiz var. Muhteşem bir takımımız var. Kendisine çok güvendiğimiz, Giresunspor'u çok iyi temsil eden, her yerde bu kulübe başarıların gelmesini sağlayan muhteşem bir hocamız var." değerlendirmesinde bulundu.





