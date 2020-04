George Karl, Ray Allen ile arasını düzeltmek istiyor

Eski NBA koçu George Karl, NBA efsanesi Ray Allen ile arasındaki sorunları çözmeyi umduğunu açıkladı.



Karl, NBA'de geçirdiği zamanı ve koçluk yaptığı oyuncuları hatırladı ve aklında hala bir pişmanlık yaşıyor. Allen'ın, Karl'ı sevmediği bilinse de, Karl, Allen'la olan bu sorunları golf oynayarak ve bira içerek çözmeye istekli olduğunu belirtti.



Karl, Allen ile olan ilişkisi hakkında konuşmak için Locked on Bucks podcast'ine katıldı:



"Sam Cassell ve benim her zaman iyi bir ilişkimiz vardı. Hâlâ var. Glenn Robinson sessiz biri, bu yüzden nasıl hissettiğini gerçekten bilmiyorduk. Sanırım Ray Allen, takımı mahvettiğimi düşünen adamdı. Anthony Mason'ı getirtmemden ötürü sanırım. Ve o ilişkinin kötüleştiğini düşünüyorum, yani her şey zorluydu."



"Belki liderlik tarzım yüzünden olabilir, herkesle çatışırdım. Anthony Mason onunla, takım arkadaşlarıyla ve benimle çatışan bir adamdı ve bu yüzden belki de çok fazla çatışma oldu. Bu, başa çıkılması zor olan çok fazla negatif enerji yaratmıştı. Ray'in soyunma odasında olmamayı tercih edeceğini söylemeliyim. Ama sanırım, hepimiz muhtemelen hatalar yaptık. Yani, muhtemelen, bilirsiniz, konuştuk ve yanlış şeyler söyledik."



"RAY, ÖZEL YETENEKLERDEN BİRİYDİ"



Kusurlarını ve zorlu kararlarının payını kabul eden Karl, bu eski yaraları tekrar konuşup, biraz alkolle ve birkaç delik golf oynayarak çözmeye istekli olacağını belirtti.



"Ray bana ulaşırsa onunla bir araya gelmekten memnun olurum. Bence o da öyle düşünüyordur. ESPN ile çalışırken Ray'i birkaç kez görmüştüm. Düşmanca olmadığımız birkaç şeyi paylaşmıştık. Bu durumu konuşmak, koca bir günü ya da yarısını alacaktır. Golf oynayıp birkaç bira içerek yapılabilir. Bu beş dakikada konuşacağınız bir şey değil. O şekilde olmaz. Ray, daha çok vakit geçirmeyi umduğum birkaç oyuncudan biriydi, çünkü sanırım NBA'de sahip olduğum çok özel yeteneklerden biriydi."



Karl, geçmişte Allen, Gary Payton ve diğerleri Hall of Famer oyuncular da dahil olmak üzere çok sayıda yetenekli oyuncuya koçluk yapmıştı. Sert ve çatışmacı tarzı, birçok oyuncunun hoşuna gitmemişti ve bu oyuncular içinde Allen da yer alıyor. Lakin Mason'ı getirme kararı, muhtemelen Allen'ın dayanabileceğinden daha fazlaydı.