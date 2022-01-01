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Gentry artık bıktı!: "Beni arayan olursa, evde içiyor olacağım..."

Sacramento Kings başantrenörü Alvin Gentry, Dallas Mavericks'e kaybettikleri maçın ardından takımını eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings başantrenörü Alvin Gentry, Dallas Mavericks'e kaybettikleri maçın ardından takımını eleştirdi.

Kings, 2021'in son maçında Mavericks'e yenildi ve bu, son altı maçtaki dördüncü yenilgileri oldu.

Maçtan sonra, Sacramento'nun geçici koçu Gentry, takımının bu sezon için beklentileri hakkında konuşurken açık sözlüydü:

"Bir şampiyonluk takımı mıyız? Hayır, gerçekçi olalım, ancak adamlarımız yeteneklerine göre oynuyorsa ve koçlar hazırlık, oyun planları ve diğer konularda iyi bir iş çıkarıyorsa, o zaman neden yapmaya karar verdiğimiz şeyi başaramıyoruz?

Beni arayan olursa, evde içiyor olacağım. Ne yapılması gerektiğine dair herhangi bir fikriniz varsa önerilere açığım, çünkü hepsini üçüncü çeyrekte denedik."

Kings, 15 galibiyet ve 22 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.


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