Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Bundesliga'ya!

Dev kulüplerin markajındaki Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Berat Özdemir'e Hoffenheim ve Hertha Berlin'in teklif yaptığı öğrenildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Bundesliga'ya!
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23 Mayıs 2020 12:53
Büyük kulüplerle adı anılan Berat Özdemir'e Bundesliga'dan teklifler var.

Hoffenheim ve Hertha Berlin'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Gençlerbirliği'nde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in de izlediği Berat, ligde çıktığı 23 maçta 1 gol attı.

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Berat için konuşulan rakamlar 2-3 milyon euro seviyelerinde.

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