Büyük kulüplerle adı anılan Berat Özdemir'e Bundesliga'dan teklifler var.
Hoffenheim ve Hertha Berlin'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Gençlerbirliği'nde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in de izlediği Berat, ligde çıktığı 23 maçta 1 gol attı.
Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Berat için konuşulan rakamlar 2-3 milyon euro seviyelerinde.
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Hoffenheim ve Hertha Berlin'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
Gençlerbirliği'nde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in de izlediği Berat, ligde çıktığı 23 maçta 1 gol attı.
Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Berat için konuşulan rakamlar 2-3 milyon euro seviyelerinde.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın