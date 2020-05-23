Büyük kulüplerle adı anılan Berat Özdemir'e Bundesliga'dan teklifler var.Hoffenheim ve Hertha Berlin'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.Gençlerbirliği'nde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş'in de izlediği Berat, ligde çıktığı 23 maçta 1 gol attı.Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Berat için konuşulan rakamlar 2-3 milyon euro seviyelerinde.