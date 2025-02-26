Gençlerbirliği futbolcularından anlamlı davranış

Gençlerbirliği Kulübü, 23 yaşındaki DMD hastası Sıddık Sökük ile ailesini antrenmanda konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği futbolcularından anlamlı davranış
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26 Şubat 2025 19:13
Gençlerbirliği Kulübü, 23 yaşındaki DMD hastası Sıddık Sökük ile ailesini antrenmanda ağırladı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, kırmızı-siyahlı futbolcular ile ligde çeşitli takımlarda forma giyen oyuncular, DMD hastası Sıddık Sökük'ün isteğini geri çevirmedi. Oyuncular, antrenmanda ağırladıkları Sıddık Sökük'e akülü tekerlekli sandalye ve imzaladıkları formayı hediye etti.

Amilton'a olan hayranlığını dile getiren Sıddık Sökük, Brezilyalı futbolcudan sonraki maç için gol sözü aldı.


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