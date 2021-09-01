Gaziantep'ten Kırklarelispor'a transfer

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Ali Ateş'i TFF 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor'a kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ali Ateş'in 2021-22 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Kırklarelispor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ali Ateş'in 2021-22 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Kırklarelispor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.