Galatasaray'ın kulübesinde yeni isimler

Florya'daki güncelleme takımla sınırlı kalmadı. Terim, geçen sezon memnun kalmadığı kulübeyi de değiştirdi. Selçuk İnan'dan sonra eski futbolcu Riera da, antrenör olarak ekibe katıldı. Scott Piri de geri dönebilir.

Haber; Akşam
Galatasaray'ın kulübesinde yeni isimler
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13 Ağustos 2020 07:41
Yeni transferlerle birlikte takım içerisinde yaşanan değişim, kulübeye de sıçradı. Teknik patron Fatih Terim, özellikle pandemi döneminde kendisini büyük hayal kırıklığına uğratan ekibini büyük ölçüde değiştirdi. Takımın eski İspanyol futbolcusu Albert Riera, bu kez antrenör olarak teknik ekibe katıldı. Lig bitiminde aktif futbol hayatına veda eden ve şu sıralarda antrenör seminerinde bulunan Selçuk İnan da, döndüğünde Terim'in yanındaki yerini alacak. Bir sürpriz de kondisyoner ekibinde yaşanacak gibi görünüyor.

MİLLİ TAKIM VE GALATASARAY

Fatih hocanın EURO 2008'de Türk Milli Takımı'na, 2011'de de Galatasaray'a getirdiği ABD'li kondisyoner Scott Piri'nin geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

İtalyan Bartali'nin pandeminden sonra geri dönememesiyle büyük sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Piri ile görüşmelerini sürdürüyor. Fatih hoca yine yüksek tempolu ve kondisyonlu bir takım yaratma hedefi doğrultusunda ekibini güncellemeye devam edecek.

 



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