Galatasaray'dan Leicester'a flaş teklif: Hamza Choudhury!

Galatasaray, Leicester City'ye Hamza Choudhury için "Kiralamak isterseniz görüşelim" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'dan Leicester'a flaş teklif: Hamza Choudhury!
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29 Ağustos 2020 13:13
Aslan'ın Leicester City'nin ön liberosu Hamza Choudhury için bazı görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın geride kaldığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin de Leicesterlı yöneticilere, "Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün" mesajı gönderdiği kaydedildi.

22 yaşındaki İngiliz, geçen sezon 29 maça çıkıp; 1 gol, 1 asist yaptı.

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