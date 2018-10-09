Galatasaray'da Niasse pazarlığı! Söz verdi...

Kulübüne baskı yapacak

Galatasaray'a söz verdi

Galatasaray için işler yolunda gidiyor... Milli araya girerken Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda da zirve için iddiasını sürdürüyor.Takıma verilen 3 günlük aranın da fırtsat bilen hem teknik heyet hem de yönetim, transfere ağırlık vermeye başladı. Ocak ayında kadrosunu mutlaka bir golcüyle takviye etmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, Oumar Niasse için nabız yoklamaya devam ediyor.3 haftadır Everton'da maç kadrosuna bile alınmayan Niasse'nin, kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı var. Satış yapmadan bonservis ödeme fırsatı olmayan Galatasaray Yönetimi, tecrübeli oyuncuyu kiralamaya çalışıyor. Niasse ile bir süre önce yapılan görüşmede mutabakata varan Galatasaray, Senegalli'yi 1.5 yıllığına 1 milyon Euro ödeyerek renklerine bağlamak istiyor. Niasse'ın da bu transfer için İngiliz kulübüne baskı yapacağı öğrenildi.3 haftadır Everton'da maç kadrosuna bile giremeyen Niasse, geçtiğimiz günlerde kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'ın teklifini kabul edeceğine dair, Sarı- Kırmızılı yönetimle sözlü protokol sağlamıştı.