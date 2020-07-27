Galatasaray'da formaların üzerindeki sponsorlar belli oldu

Galatasaray, formaların gögüs ve sırt bölgesi için anlaşılan sponsorları ve elde edilecek geliri açıkladı.

Galatasaray'da formaların üzerindeki sponsorlar belli oldu
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27 Temmuz 2020 19:49
Galatasaray, SIXT Rent a Car ve Magdeburger Sigorta A.Ş ile, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak şekilde 2 sezonluk forma göğüs-sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirimde, 2 sezon için toplam 58 milyon TL artı KDV sponsorluk ücreti alınacağı belirtildi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
 "Şirketimiz ile ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. arasında 2020-2021 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı forma göğüs ve forma sırt reklamı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Buna göre, ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. Şirketimize, 2020-2021 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV, 2021-2022 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV ödeyecektir (Göğüs sponsorluğu için TUFE+TEFE/2 oranında artırım yapılacaktır).

Bu sözleşmeler kapsamında futbol takımımızın göğüs reklamı SIXT rent a car, sırt reklamı Magdeburger Sigorta olmuştur."






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