Galatasaray, transferi bitiriyor

Sportif direktörlüğe Cenk Ergün'ü getiren ve teknik direktör koltuğunu Okan Buruk'a emanet eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi.



TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Altay'dan Kazımcan Karataş transferi için sona geldi. Galatasaray, genç sol bek için İzmir temsilcisiyle büyük oranda anlaşmaya vardı.



Kazımcan transferini önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.



19 yaşındaki Kazımcan Karataş, geçen sezon Altay formasıyla Süper Lig'de 25 maçta forma giydi.





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