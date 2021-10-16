Galatasaray NEF, sahasında Bahçeşehir'e mağlup oldu

ING Basketbol Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Galatasaray NEF, Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Bahçeşehir Koleji'nin 85-78'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Galatasaray NEF, 2 mağlubiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 2. galibiyetine ulaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Bahçeşehir Koleji'nin 85-78'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Galatasaray NEF, 2 mağlubiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 2. galibiyetine ulaştı.