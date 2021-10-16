Galatasaray NEF, sahasında Bahçeşehir'e mağlup oldu

ING Basketbol Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Galatasaray NEF'i deplasmanda 85-78 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray NEF, sahasında Bahçeşehir'e mağlup oldu
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16 Ekim 2021 20:22
ING Basketbol Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Galatasaray NEF, Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, Bahçeşehir Koleji'nin 85-78'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray NEF, 2 mağlubiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji 2. galibiyetine ulaştı.


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