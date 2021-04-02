Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 pozitif

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncuda koronavirüs tespit edildiği bildirildi.



İşte sarı kırmızılılardan yapılan resmi açıklama...



"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.



Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



