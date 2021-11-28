Galatasaray deplasmanda Hatay'ı devirdi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Galatasaray 81-76 kazandı.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Yarkın Keskin
Hatayspor: Wiley 21, Gorini 11, Büşra Akbaş 3, Ayşegül Günay Aladağ 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 27, Elif Emirtekin, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan
Galatasaray: Williams 19, Davis 6, Melis Gülcan 11, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Steinberga 11, Gizem Başaran Turan 2, Krajisnik 16, Merve Aydın 3
1. Periyot: 19-13
Devre: 35-39
3. Periyot: 66-53
Beş faulle çıkan: 21.43 Büşra Akbaş (Hatayspor), 34.22 Steinberga (Galatasaray)
Mücadeleyi Galatasaray 81-76 kazandı.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Yarkın Keskin
Hatayspor: Wiley 21, Gorini 11, Büşra Akbaş 3, Ayşegül Günay Aladağ 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 27, Elif Emirtekin, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan
Galatasaray: Williams 19, Davis 6, Melis Gülcan 11, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Steinberga 11, Gizem Başaran Turan 2, Krajisnik 16, Merve Aydın 3
1. Periyot: 19-13
Devre: 35-39
3. Periyot: 66-53
Beş faulle çıkan: 21.43 Büşra Akbaş (Hatayspor), 34.22 Steinberga (Galatasaray)