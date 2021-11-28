Galatasaray deplasmanda Hatay'ı devirdi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'u 81-76 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray deplasmanda Hatay'ı devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2021 17:14
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Galatasaray 81-76 kazandı.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini elde etti.

Salon: Antakya

Hakemler: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Yarkın Keskin

Hatayspor: Wiley 21, Gorini 11, Büşra Akbaş 3, Ayşegül Günay Aladağ 4, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 27, Elif Emirtekin, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan

Galatasaray: Williams 19, Davis 6, Melis Gülcan 11, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Steinberga 11, Gizem Başaran Turan 2, Krajisnik 16, Merve Aydın 3

1. Periyot: 19-13

Devre: 35-39

3. Periyot: 66-53

Beş faulle çıkan: 21.43 Büşra Akbaş (Hatayspor), 34.22 Steinberga (Galatasaray)


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.