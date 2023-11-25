Galatasaray deplasmanda avantajı kaptı

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Malta'nın Valetta ekibini yendi.
Sarı-kırmızılı takım, Gzira kentindeki Ulusal Yüzme Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 10-6 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.
Sarı-kırmızılı takım, Gzira kentindeki Ulusal Yüzme Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 10-6 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.
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