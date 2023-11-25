Galatasaray deplasmanda avantajı kaptı

Sutopu LEN Erkekler Challenger Kupası karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Valetta'yı 10-6 mağlup etti ve avantajı kaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray deplasmanda avantajı kaptı
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25 Kasım 2023 22:55
Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Malta'nın Valetta ekibini yendi.

Sarı-kırmızılı takım, Gzira kentindeki Ulusal Yüzme Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 10-6 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.

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