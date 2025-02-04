Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

Stoper transferi için önemli bir bütçe ayıran G.Saray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Danso ve Pavlovic transferlerinde önemli yol kat etmesine karşın mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Çekya'da buldu. Sparta Prag forması giyen ve ocak ayında 22 yaşına basan Martin Vitik için harekete geçildi.
TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR
Victor Nelsson'un ayrılığı sonrasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Çekya Milli Takım forması da giyen 1.93'lük Vitik için şartlarını zorluyor.
SIKI PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sparta Prag'ın çift haneli bonservis beklentisi bulunurken, sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.
Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Martin Vitik, 3 gol sevinci yaşadı.
Danso ve Pavlovic transferlerinde önemli yol kat etmesine karşın mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Çekya'da buldu. Sparta Prag forması giyen ve ocak ayında 22 yaşına basan Martin Vitik için harekete geçildi.
TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR
Victor Nelsson'un ayrılığı sonrasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Çekya Milli Takım forması da giyen 1.93'lük Vitik için şartlarını zorluyor.
SIKI PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sparta Prag'ın çift haneli bonservis beklentisi bulunurken, sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.
Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Martin Vitik, 3 gol sevinci yaşadı.