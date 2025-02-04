Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

Stoper transferi için önemli bir bütçe ayıran G.Saray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Danso ve Pavlovic transferlerinde önemli yol kat etmesine karşın mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Çekya'da buldu. Sparta Prag forması giyen ve ocak ayında 22 yaşına basan Martin Vitik için harekete geçildi.Victor Nelsson'un ayrılığı sonrasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Çekya Milli Takım forması da giyen 1.93'lük Vitik için şartlarını zorluyor.Sparta Prag'ın çift haneli bonservis beklentisi bulunurken, sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Martin Vitik, 3 gol sevinci yaşadı.