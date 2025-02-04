Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Danso ve Pavlovic'de mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızılı yönetim, Sparta Prag'ın 22 yaşındaki stoperi Martin Vitik için harekete geçti.

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Galatasaray'dan Martin Vitik sürprizi!
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04 Şubat 2025 10:26
Stoper transferi için önemli bir bütçe ayıran G.Saray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Danso ve Pavlovic transferlerinde önemli yol kat etmesine karşın mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Çekya'da buldu. Sparta Prag forması giyen ve ocak ayında 22 yaşına basan Martin Vitik için harekete geçildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Victor Nelsson'un ayrılığı sonrasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Çekya Milli Takım forması da giyen 1.93'lük Vitik için şartlarını zorluyor.

SIKI PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sparta Prag'ın çift haneli bonservis beklentisi bulunurken, sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.

Bu sezon 28 resmi maçta forma giyen Martin Vitik, 3 gol sevinci yaşadı. 

 
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