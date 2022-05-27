Galatasaray'da süper üçlü: Kerem-Yunus-Emre

Gözü 10 numaralı formada

Hiçbiri sağa ilaç olamadı

Galatasaray geride kalan sezonda en büyük sıkıntıyı hücum hattında yaşadı.38 maçta sadece 51 gol atabilen Sarı-Kırmızılılar, bu alanda sadece 7 takımı geride bırakabildi. Son yılların en düşük gol ortalamasını elde eden Galatasaray'da, yeni yönetim ve yeni teknik adamın yapacağı transferler merakla beklenirken, kiralıkların geri dönüşü şimdiden heyecan yaratmış durumda. Özellikle Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün sezon boyunca ortaya koydukları performans, Galatasaray'da yeni transfer etkisi yapacak gibi görünüyor.Sezon başında Alanyaspor 'a kiralanan 29 yaşındaki Emre Akbaba, iki ağır sakatlıktan çıktıktan sonra eski takımında yeniden kendini buldu. 38 maçta 13 kez fileleri havalandıran, 6 da asist yapan tecrübeli futbolcu adına en sevindirici gelişmelerden birisi ise neredeyse her karşılaşmada, takımının en fazla mesafe kat eden ismi olması. Üzerinde sakatlıktan eser kalmayan Emre Akbaba'nın, yeni sezonda Galatasaray'da da forvet arkası pozisyonunda formayı kimselere kaptırmayacağı tahmin ediliyor.Kiralık oyuncular arasında en flaş patlamayı ise kuşkusuz Yunus Akgün yaptı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Adana Demirspor formasıyla harikalar yarattı. Geçen sezon Adana Demir'in 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan oyunculardan Yunus, bu sezon da performansıyla takımını üst sıralara taşıdı. 38 maçta 9 gol atan Yunus, yaptığı tam 17 asistle göz kamaştırdı. Üstelik genç yetenek, belki de Galatasaray'ın en çok ihtiyaç duyduğu, geride kalan sezonda Babel, Feghouli, Emre Kılınç, Morutan, hatta Halil arasında gidip gelen ancak bir türlü verim sağlanamayan sağ kanatta görev yapıyor.