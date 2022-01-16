Galatasaray'da penaltı kabusu!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.



Sarı - kırmızılılar, 27. dakikada bir penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Patrick van Aanholt'un vuruşunu kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı.



Bu penaltının kaçmasıyla birlikte Galatasaray, bu sezon kullandığı 4. penaltının 3'ünden yararlanamamış oldu.



Galatasaray'da kullanılan 4 penaltıdan sadece 1'ini gol yapan isim Giresunspor'a karşı kullandığı vuruşla Alexandr Cicaldau oldu. Mbaye Diagne de aynı maçta penaltı kaçırmıştı.



Sarı - kırmızılılarda bu sezon penaltı kaçıran bir diğer isim ise Mustafa Muhammed olmuştu. Muhammed, Beşiktaş maçında kullandığı penaltıda kaleci Ersin Destanoğlu'na takılmıştı.





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