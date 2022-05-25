Galatasaray'da Oğulcan çok iddialı!

Galatasaray'ın kış transfer döneminde Eyüpspor'a kiraladığı Oğulcan Çağlayan, yeni sezon öncesi iddialı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Oğulcan çok iddialı!
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25 Mayıs 2022 12:36
Geçen sezon Eyüpspor'a kiralanan Oğulcan Çağlayan yeniden Galatasaray forması giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Başarılı oyuncu yeni sezonda kendini ispatlamak istediğini söyledi.

Sezon öncesi hazırlık kampını iple çeken 26 yaşındaki futbolcu, "Bu kez benim içim her şey çok farklı olacak" diye konuştu.

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