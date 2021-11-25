Galatasaray'da gözler PFDK'da

Marsilya önünde çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray'da gözler bir yandan da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'nun toplantısında olacak.



Kurulun hakaret ve talimatlara aykırı haraket nedeniyle Fatih Terim için nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.



TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'i Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk etmişti.







