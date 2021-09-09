Galatasaray'da Gedson, Ocak ayına ertelendi

Galatasaray, transferini bitiremediği Gedson Fernandes Benfica'da süre alamazsa Ocak ayında tekrar girişimlerde bulunacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Gedson, Ocak ayına ertelendi
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09 Eylül 2021 10:25
Galatasaray'da transfer dönemi boyunca gündemde yer alan ve girişimler yapılan Gedson Fernandes transferi mutlu sonla bitmedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği ve son ana kadar Benfica Başkanı Rui Costa ile görüştüğü transfer Jorge Jesus'a takıldı.

Benfica Teknik Direktörü Jesus'un göndermediği Portekizli orta saha oyuncusu takımında kaldı.

Galatasaray, Benfica'da istediği süreyi bulamazsa Gedson Fernandes için Ocak ayında tekrar girişimler yapmayı planlıyor.


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