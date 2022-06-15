Galatasaray'da Efe Akman tehlikesi!

Galatasaray 'da 11 sezon forma giyen, 4 şampiyonluk kazanan ve kaptanlık yapan Ayhan Akman'ın iki oğlu sarı-kırmızılı takımın alt yapısında forma giyiyor.



Hamza Akman 18 yaşında bu sezon U19 Takımı ile şampiyonluk yaşadı. Gelecek sezon A Takım'a çıkması planlanıyor. Ayhan Akman'ın diğer oğlu Efe Akman ise U16 takımının yıldız adaylarından. Bu sezon U16 takımı ile şampiyonluk yaşadı.



Hamza Akman'ın Sarı-Kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşmesi bulunurken Efe Akman'ın sözleşmesi bulunuyor.



Sözleşme teklif edildi!



Galatasaray alt yapı sorumluları Efe Akman için Ayhan Akman'a profesyonel sözleşme teklifinde bulundu ancak Ayhan Akman olumlu dönüş yapmadı. Alınan bilgiye göre; Ayhan Akman'a Fatih Terim döneminde Efe Akman için iki kez söz verildi ancak bu sözler tutulmadı. Ayhan Akman da bu nedenle şimdi profesyonel sözleşme teklifini kabul etmiyor.



Ayhan Akman, oğulları Hamza, Efe Akman ve yeğeni Ali Akman'ın bireysel çalışmalarıyla da yakından ilgileniyor.



Geleceğin büyük yıldız adayı!



16 yaşındaki Efe Akman merkez orta saha olarak görev yapıyor. Kolay kolay top kaybı yaşamıyor. Bu sezon ki performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış durumda. Efe Akman küçük yaşına rağmen olgun oyunuyla ve fiziksel gücüyle dikkat çekiyor.



Yeni yönetim hamle yapacak!



Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin Efe Akman konusunda Ayhan Akman'la yeniden görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde sonuçsuz kalırsa Efe Akman 18 yaşında istediği kulübe imza atabilecek.





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