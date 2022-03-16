Galatasaray'da Barcelona primi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde GAlatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde sarı-kırmızılılarda alınan yeni karar belli oldu.



İspanya'daki maçtan önce Galatasaraylı yöneticilerin aralarında görüştükleri tur primi sonunda netlik kazandı. Sarı-Kırmızılı oyunculara Barcelona'yı elemeleri halinde 650 bin Euro tutarında bir prim dağıtılacağı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, prim haberini takıma Beşiktaş derbisi sonrasında verdiği belirtiliyor.



Sneijder de davet edildi



Sarı-Kırmızılı takımın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, Barcelona maçını izlemek üzere Nef Stadı'na davet edildi. Bir dönem Real Madrid formasıyla Barça'ya karşı oynayan Hollandalı eski futbolcunun, yarın tribünde yerini alması bekleniyor.





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