Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi İzmit Belediyespor!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, play-off çeyrek finalde çarşamba günü İzmit Belediyespor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi İzmit Belediyespor!
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26 Mart 2024 15:01
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında çarşamba günü Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kocaeli Atatürk Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

İki maç kazanan takımın yarı finale yükseleceği seride takımların birer galibiyeti bulunuyor.

Eşleşmede tur atlayan takım, yarı finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi olacak.

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