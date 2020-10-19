Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor.



Türk Telekom Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 7 puanla 4. sırada girdi.



Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise liderlik koltuğunda oturuyor.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da Muslera, Emre Akbaba ikilisi bu karşılaşmada oynamayacak.



Alanyaspor cephesinde ise Efecan'ın durumu maç saatinde belli olacak.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Fatih Öztürk

Omar

Luyindama

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Emre Kılınç

Feghouli

Arda

Falcao



Alanyaspor

Marafona

Juanfran

Tzavellas

Caulker

Moubandje

Efecan Karaca

Salih Uçan

Bakasetas

Siopis

Davidson

Adam Bareiro



9. randevu



Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip olacak.



İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.



Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.



Galatasaray son 3 resmi maçını kazanamadı



Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta galibiyet alamadı.



Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi. Galatasaray, ardından ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.



