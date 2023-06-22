Galatasaray'a Arsenal'den bek

Arsenal, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i transfer etmek için temaslarını sürdürürken sarı kırmızılılar da Londra ekibinin sol beki Nuno Tavares'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a Arsenal'den bek
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22 Haziran 2023 10:11
Premier Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın yeni sezon planlarında Nuno Tavares'in yer almaması üzerine Galatasaray oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Geride kalan sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcu 31 lig maçında 6 gol attı.

OLIVEIRA DA DEVREYE GİRDİ

Ofansif katkısı ile Sacha Boey'e benzetilen 23 yaşındaki futbolcuyu ikna için vatandaşı Sergio Oliveira da devreye girerken Tavares'ten yeşil ışık gelir gelmez Galatasaray, Arsenal ile masaya oturacak.

Öte yandan Arsenal de, Galatasaray'dan Sacha Boey'un transferi için temaslarına devam ediyor.

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