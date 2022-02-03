Galatasaray'a Alanyaspor öncesi kötü haber!

Galatasaray'a Alanyaspor maçı öncesi kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Omar Elabdellaoui'nin karantina ve izolasyon süreçlerinin başladığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Omar Elabdellaoui'nin karantina ve izolasyon süreçlerinin başladığı kaydedildi.