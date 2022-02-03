Galatasaray'a Alanyaspor öncesi kötü haber!

Galatasaray Kulübü, futbolcularından Omar Elabdellaoui'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Alanyaspor öncesi kötü haber!
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03 Şubat 2022 20:42
Galatasaray'a Alanyaspor maçı öncesi kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Omar Elabdellaoui'nin karantina ve izolasyon süreçlerinin başladığı kaydedildi.

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