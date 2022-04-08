Futsal'da milli takım İsrail'e mağlup!

Futsal A Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsrail'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Futsal'da milli takım İsrail'e mağlup!
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08 Nisan 2022 21:33
Futsal A Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail'e 2-1 yenildi

Litvanya'da oynanan karşılaşmada milli takımın tek golünü 37. dakikada Muhammed Altunay kaydetti. İsrail'in gollerini ise 29. dakikada Halevi ve 35. dakikada Shkolnik attı.

Bu sonuçla ikinci mağlubiyetini yaşayan Türkiye, D Grubu'nu 3 puanla tamamladı. Dört takımın mücadele ettiği grupta ilk 2 sırada yer alamayan milliler, Dünya Kupası ana tur elemelerine katılma hakkı kazanamadı.

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