Futbolcuların 'Mehmet dayı'sı 55 yıldır sporcu sağlığı için ter döküyor

Masörlük mesleğinde yarım asrı aşkın süreyi geride bırakan, futbolcuların "Mehmet dayı"sı İzmirli Mehmet Yavuz, severek yaptığı işini Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari ekibi Zapspor'da sürdürüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde küçük yaşlarda futbola ilgi duyan Mehmet Yavuz, 12 yaşındayken o dönem 3. Lig'de mücadele eden Ödemişspor'da malzemecilik yapmaya başladı.

Burada çalıştığı dönemde masaj tekniklerini öğrenerek kendini geliştiren bir çocuk babası Yavuz, bir süre sonra o dönem 2. Lig'de yer alan Bornova Yeşilovaspor'da görev alarak malzemeciliğin yanı sıra masörlük yaptı.

Bu süreçte kurslara katılarak gerekli belgeleri de alan Yavuz, İzmir ekibinde geçirdiği bir yılın ardından aynı ligde mücadele eden Ispartaspor ile anlaştı. Burada görev yaptığı süre içinde deneyim kazanan Yavuz, daha sonra profesyonel liglerde yer alan çok sayıda takımda farklı dönemlerde masörlük görevinde bulundu.

55 yaşında emekli olduktan sonra mesleğine amatör liglerdeki takımlarda devam eden Yavuz, sezon başında Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Zapspor ile el sıkıştı.

Futbolcuların "Mehmet dayı" diye seslendiği 69 yaşındaki deneyimli masör, hem deneyimlerini paylaştığı futbolculara ağabeylik yapıyor hem de sakatlık durumunda onların yardımına koşan ilk kişi oluyor.

"Mesleğimizi aşkla yapıyoruz"

Masör Mehmet Yavuz, AA muhabirine, Ödemiş'te malzemeci olarak işe başladığını, daha sonra Bornova Yeşilovaspor Kulübüne gittiğini söyledi.

İzmir futboluna uzun yıllar futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak hizmet veren "Tatlı Mustafa" lakaplı Mustafa Küçükoğullarından'ın yanında bu işe başladığını belirten Yavuz, "Benim altyapım orası. O kulüpte yetiştim. Mustafa hoca masör belgesini almamda da çok yardımcı oldu. Üzerimde çok emeği var. Allah razı olsun. Ankara'da da kursa katılıp belge aldım. Türkiye'de profesyonel liglerdeki 40'tan fazla takımda çalıştım. Bunların içinde Göztepe, Altınordu, Eskişehirspor ve Fenerbahçe de var. 80 ilimizi gezmiştim. Bir tek Hakkari'yi görmemiştim. Çalışmadığım bölge kalmadı. Buraya iyi ki gelmişim." dedi.

Kent sakinlerinin yaklaşımından dolayı kendisini evinde gibi hissettiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Buraya bir futbolcu arkadaşımızın tavsiyesiyle geldim. Bir aydan fazladır Zapspor'dayım. Bu yaştan sonra buranın ekmeğini yemek nasipmiş. Yöneticisinden futbolcusuna, diğer çalışanlara kadar herkesten memnunum. Dolu dolu 55 yıl oldu. İnsanın önce mesleğini sevmesi lazım. Biz mesleğimizi aşkla yapıyoruz. Keşke sağlığımız el verse de bir o kadar daha yapsak. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben de takıma layık olmaya çalışıyorum. Maçlarda ve antrenmanlarda futbolcular olumsuzluklar yaşayabiliyor. İlk müdahaleyi yapmamız lazım. Önemli olan ilk müdahale. İyi ki gelmişim buraya. Hakkari'yi, Zapspor'u hiçbir zaman unutmayacağım. Bu işe burada devam etmekten büyük gurur duyarım. Her şeyin başı sağlık. Sağlığa hizmet etmek çok güzel bir şeydir. Sağlığım el verdiği müddetçe bu işi sonuna kadar yapmaya hazırım."

Futbolculardan Doğan Doğruöz ise Mehmet Yavuz ile daha önce de başka bir takımda birlikte çalıştığını dile getirerek, "Bileğim sakatlandı, beni bir haftada sahalara döndürdü. Şimdi burada tekrar birlikte çalışmak nasip oldu. Her şeyimizle ilgileniyor. Bize çok yardımı dokunuyor." ifadesini kullandı.