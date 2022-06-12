Frank Lampard'dan Andrea Pirlo'ya mesaj

"Yeni bir maceraya başlamanın mutluluğu. Teşekkürler Karagümrük." açıklamasıyla yaptığı paylaşıma Lampard, "Başarılar, Andrea." yorumunda bulundu.



2020-21 sezonunda Juventus'u çalıştıran Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklanmıştı.





açıklamasıyla yaptığı paylaşıma Lampard,yorumunda bulundu.2020-21 sezonunda Juventus'u çalıştıran Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklanmıştı.

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirdiğini açıklaması yurt dışında da oldukça dikkat çekti.Son olarak, Andrea Pirlo ile aynı dönem futbol oynayan ve şu anda Everton'da teknik direktörlük yapan Chelsea efsanesi Frank Lampard, Pirlo'nun Fatih Karagümrük ile anlaştığını açıkladığı Instagram paylaşımına yorum yaptı.Pirlo'nun