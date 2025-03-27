Formula 1'de Yuki Tsunoda, Red Bull için yarışacak

Formula 1'de Japon pilot Yuki Tsunoda, sezonun geri kalanında Red Bull takımı için yarışacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Takımdan yapılan açıklamaya göre, daha önce Racing Bulls takımında yarışan Tsunoda, Red Bull kadrosunda Liam Lawson'ın yerine geçti.
Sezonun ilk 2 yarışında beklentilerin altında kalan Lawson ise Racing Bulls takımına geri dönecek.
Bu değişiklikle birlikte, Tsunoda kendi evi Japonya Grand Prix'sinde son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen'in takım arkadaşı olacak.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, daha önce Racing Bulls takımında yarışan Tsunoda, Red Bull kadrosunda Liam Lawson'ın yerine geçti.
Sezonun ilk 2 yarışında beklentilerin altında kalan Lawson ise Racing Bulls takımına geri dönecek.
Bu değişiklikle birlikte, Tsunoda kendi evi Japonya Grand Prix'sinde son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen'in takım arkadaşı olacak.
Oracle Red Bull Racing, beklenen hamleyi yaptı: Japonya'dan itibaren Liam Lawson'ın yerine Yuki Tsunoda yarışacak.pic.twitter.com/8VjQdpbveM
— Sporx (@sporx) March 27, 2025