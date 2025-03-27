Formula 1'de Yuki Tsunoda, Red Bull için yarışacak

Daha önce Racing Bulls takımında yarışan Japon pilot Yuki Tsunoda, sezonun geri kalanında Red Bull takımı için yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Formula 1'de Yuki Tsunoda, Red Bull için yarışacak
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27 Mart 2025 13:03
Formula 1'de Japon pilot Yuki Tsunoda, sezonun geri kalanında Red Bull takımı için yarışacak.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, daha önce Racing Bulls takımında yarışan Tsunoda, Red Bull kadrosunda Liam Lawson'ın yerine geçti.

Sezonun ilk 2 yarışında beklentilerin altında kalan Lawson ise Racing Bulls takımına geri dönecek.

Bu değişiklikle birlikte, Tsunoda kendi evi Japonya Grand Prix'sinde son 4 sezonun şampiyonu Max Verstappen'in takım arkadaşı olacak. 

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