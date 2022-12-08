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Flamengo'den Pereira açıklaması

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, teknik direktörlük konusunda görüşme yaptıkları Vitor Pereira için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Flamengo'den Pereira açıklaması
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08 Aralık 2022 22:10
Flamengo'da futboldan sorumlu başkan yardımcısı Marcos Braz, Vitor Pereira ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Braz, Pereira ile yaptıkları görüşmelerin çok iyi devam ettiğini söyledi ve, "Pereira'nın 2023'te teknik direktörümüz olacağına kesinlikle inanıyorum. Özen gerektiren bazı yasal konular var ve bize verilen tavsiyelere uyacağız" dedi.

Pereira'nın, Corinthians ile Aralık ayının sonuna kadar sözleşmesi olduğu, Braz'ın dikkat çektiği yasal sorunların bu olduğu öne belirtildi.

Portekizli teknik adamın Corinthians ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Flamengo'nun resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

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