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Filip Kostic'ten taraftara mesaj

Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic, Sivasspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Filip Kostic'ten taraftara mesaj
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10 Kasım 2024 23:05
Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic, Sivasspor karşısındaki galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kostic'in sözleri şu şekilde:

"Taraftarlarımıza teşekkür ederim, her zaman bizim yanımızdalar. İhtiyacımız olan şey bu. Bunu hissediyor olmak güzel. Kazanmak önemliydi, şimdi bir sonraki maçı düşüneceğiz. Sıkı çalışacağız ve inanmaya devam edeceğiz. Birlik olduk ve her maçı kazanmak istediğimizi gösterdik."

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