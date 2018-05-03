FIBA Avrupa Kupası, Reyer'in!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalyan ekiplerinden Umana Reyer, Sidigas Scandone Avellino'yu 81-79 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Venedik kentindeki Palasport Taliercio'da oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi Umana Reyer, ilk çeyreği 15-13, devreyi ise 41-32 öne kapadı.
İkinci yarıya daha iyi hücum yaparak başlayan Sidigas Scandone Avellino, skor farkını kapatmasına rağmen üçüncü çeyreği 63-61 geride geçti. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta aradaki skor farkını koruyan Umana Reyer, mücadeleden 81-79 galip ayrıldı.
İlk maçı deplasmanda 77-69 kazanan Umana Reyer, rövanşı da kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
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Venedik kentindeki Palasport Taliercio'da oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi Umana Reyer, ilk çeyreği 15-13, devreyi ise 41-32 öne kapadı.
İkinci yarıya daha iyi hücum yaparak başlayan Sidigas Scandone Avellino, skor farkını kapatmasına rağmen üçüncü çeyreği 63-61 geride geçti. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta aradaki skor farkını koruyan Umana Reyer, mücadeleden 81-79 galip ayrıldı.
İlk maçı deplasmanda 77-69 kazanan Umana Reyer, rövanşı da kazanarak şampiyonluğa ulaştı.