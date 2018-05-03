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FIBA Avrupa Kupası, Reyer'in!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalyan ekiplerinden Umana Reyer, Sidigas Scandone Avellino'yu 81-79 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA
FIBA Avrupa Kupası, Reyer'in!
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03 Mayıs 2018 01:59
FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanşında İtalyan ekiplerinden Umana Reyer, Sidigas Scandone Avellino'yu 81-79 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Venedik kentindeki Palasport Taliercio'da oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi Umana Reyer, ilk çeyreği 15-13, devreyi ise 41-32 öne kapadı.

İkinci yarıya daha iyi hücum yaparak başlayan Sidigas Scandone Avellino, skor farkını kapatmasına rağmen üçüncü çeyreği 63-61 geride geçti. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta aradaki skor farkını koruyan Umana Reyer, mücadeleden 81-79 galip ayrıldı.

İlk maçı deplasmanda 77-69 kazanan Umana Reyer, rövanşı da kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

 
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