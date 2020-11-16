Fenerbahçe'den Harun Tekin açıklaması; 'Maske ile idman'

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan Harun Tekin hakkında açıklama geldi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin'in ameliyatı başarılı geçmiş, parçalı kırıkları stabil hale getirilmiştir. 1 gece daha hastanede kalacaktır. Öngörümüz 3. hafta maske ile antrenmanlara başlaması yönündedir..."
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin'in ameliyatı başarılı geçmiş, parçalı kırıkları stabil hale getirilmiştir. 1 gece daha hastanede kalacaktır. Öngörümüz 3. hafta maske ile antrenmanlara başlaması yönündedir..."