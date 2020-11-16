Fenerbahçe'den Harun Tekin açıklaması; "Maske ile idman"

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan Harun Tekin hakkında açıklama var

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Harun Tekin açıklaması; 'Maske ile idman'
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16 Kasım 2020 13:11
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan Harun Tekin hakkında açıklama geldi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin'in ameliyatı başarılı geçmiş, parçalı kırıkları stabil hale getirilmiştir. 1 gece daha hastanede kalacaktır. Öngörümüz 3. hafta maske ile antrenmanlara başlaması yönündedir..."



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