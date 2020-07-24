Fenerbahçe'den Giuliano'ya yakın takip

Fenerbahçe'den Giuliano'ya yakın takip

Fenerbahçe'den Giuliano'ya yakın takip
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24 Temmuz 2020 09:33
Fenerbahçe, Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvuruda bulunan Giuliano'nun durumunu yakından takip ediyor.

Sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldızı 2018'de 10.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına satmıştı. Giuliano, 22 Haziran'da 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvuruda bulunmuştu. Fenerbahçe, bonservisini eline almaya hazırlanan tecrübeli oyuncunun durumunu izliyor. Giuliano boşa çıkması halinde Sarı-Lacivertliler hemen teklifte bulunacak.

Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.

Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yapmıştı.



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