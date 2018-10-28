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Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne 6 gol

Fenerbahçe'nin 21 Yaş Altı Futbol Takımı, ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla geçti

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne 6 gol
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28 Ekim 2018 17:00
Fenerbahçe'nin 21 Yaş Altı Futbol Takımı, ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maç Fenerbahçe'nin 6-0 galibiyetiyle tamamlandı.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Yusuf Mert Tunç, 19 ve 67. dakikalarda Serhat Kot, 62. dakikada Fatih Bektaş, 74. dakikada Eyüp Akcan ile 90. dakikada Mahsun Çapkan kaydetti.

Fenerbahçe U21 Takımı, bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti. Karşılaşmayı Damien Comolli de takip etti.









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