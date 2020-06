Fenerbahçe'de Visca'ya veto, İrfan Can masada

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Sezona damga vuran futbolcuların başında olan Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşmasına varan Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'in iki yıldızı İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı gözüne kestirdi.



Akşam Gazetesi'nin özel haberine göre; İki kulüp arasında uzun süredir yapılan görüşmelerde belli bir yol da alındı. Başakşehir, 2021 yılının haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Visca'yı kesinlikle bırakmak istemiyor. Başakşehir Yönetimi, bu kararını Sarı-Lacivertli Yönetim'le de paylaştı.



İrfan Can konusunda ise görüşmeler sürüyor. 24 yaşındaki yıldız futbolcu F.Bahçe'de oynamak istiyor. Bonservis sorununu çözmek için F.Bahçe'nin oyuncu satışı yapması gerekiyor. İstenen satış olursa bu transfer her an noktalanabilir.



İrfan bu sezon 33 maçta 6 gol, 3 asislik performans sergiledi. Visca ise 41 maçta 16 gol, 13 asist yaptı



EMRE DE ÇOK İSTİYOR



Futbolu bırakıp sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Başakşehir'den takım arkadaşı olan 24 yaşındaki oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istiyor. Yönetimin bu transfer için iyi bir bütçe ayıracak olması, Emre'nin işi bitirme ihtimalini artıracak. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferine 'olmazsa olmaz' gözüyle bakılıyor. Başarılı oyuncu imza atması halinde uzun yıllar Sarı-Lacivertliler'in orta sahasının patronu olacak.



BİR İDDİA: SCHALKE



İrfan Can Kahveci için ilk resmi teklifin Bundesliga temsilcisi Schalke'den geldiği iddia ediliyor. Kadrosunda Ozan Kabak, Suat Serdar, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan bulunan Alman ekibinin İrfan Can için Başakşehir'in kapısını çaldığı; Turuncu-Lacivertliler'in Schalke'den 10 milyon Euro istediği kaydedildi