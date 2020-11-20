Fenerbahçe'de Mame Thiam ve Samatta gelişmesi

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında şansı iyi değerlendiremeyen Mame Thiam, forması için savaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mame Thiam ve Samatta gelişmesi
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20 Kasım 2020 09:55
Milli ara öncesi Konyaspor maçında şansı iyi değerlendiremeyen Mame Thiam, formasını kaybetmemek için büyük çaba sarfediyor.

Sarı-lacivertli takımın, sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Thiam, ekstra idmanlarla hazırlanıyor.

SAMATTA'YA MENTAL DESTEK

Ligin en çok gol kaçıran oyuncularından biri olması Mbwana Samatta'yı etkiledi.

Fenerbahçe'de teknik ekip, milli arada Samatta'ya güven aşıladı.



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