Fenerbahçe yönetiminin sezon sonu sözleşmesi sona erecek olanile nikah tazelemeyi düşünmesi taraftarların büyük bir kısmını isyan ettirdi.Bu sezon sakatlığı sebebiyle birçok maçı kaçıran 30 yaşındaki sol bek ile yola devam edilmesinin hatalı olduğunu düşünen taraftarlar, Twitter'da açtıkları "Hasan Ali'yi istemiyoruz" şeklindeki etikete binlerce mesaj attı.Hasan Ali için, "Hücuma katkısı yetersiz. Sürekli sakatlanıyor ve takımı yalnız bırakıyor", "Yıllardır takımda ama kendisini bir türlü geliştiremedi. 1.8 milyon euro kazanıyor ve aldığı paranın karşılığını vermiyor", "Hasan Ali'den vazgeçip geleceğe yatırım şart. Altyapıdan oyuncu çıkarmak daha mantıklı" şeklinde yorumlar yapıldı.Bir grup taraftar ise milli futbolcunun alternatif sol bek olarak tutulmasının doğru olacağı yönünde görüş bildirdi.