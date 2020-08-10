Fenerbahçe'de bu hafta üç transfer daha yolda

Fenerbahçe'de transfer rüzgarının bu hafta da devam etmesi bekleniyor.Sarı-lacivertliler, her konuda anlaşma sağladığı Sinan Gümüş ile birlikte Alpaslan Öztürk ve Burak Kapacak transferlerini de bu hafta içerisinde açıklamayı planlıyor.Göztepe ve Bursaspor kulüpleriyle görüşmelerin birkaç gün içinde sonuçlanması ve Alpaslan ile Burak'ın da Fenerbahçe kadrosuna katılması çok yüksek ihtimal olarak görülüyor.