Fenerbahçe'de bu hafta üç transfer daha yolda

Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'u açıklayan Fenerbahçe'de transfer rüzgarının bu hafta da sürecek

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de bu hafta üç transfer daha yolda
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10 Ağustos 2020 11:11
Fenerbahçe'de transfer rüzgarının bu hafta da devam etmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, her konuda anlaşma sağladığı Sinan Gümüş ile birlikte Alpaslan Öztürk ve Burak Kapacak transferlerini de bu hafta içerisinde açıklamayı planlıyor.

Göztepe ve Bursaspor kulüpleriyle görüşmelerin birkaç gün içinde sonuçlanması ve Alpaslan ile Burak'ın da Fenerbahçe kadrosuna katılması çok yüksek ihtimal olarak görülüyor.




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