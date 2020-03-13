Fenerbahçe'de 2 iyi, 1 kötü haber

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.Fenerbahçe'nin kadrosunda sakatlıkları geçenileyer alırken,sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Fenerbahçe'de hafta arasında ameliyat olan Altay Bayındır ile birlikte Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Serdar Aziz'in ise cezası bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde ayrıca altyapıdan Ömer Faruk Beyaz, Cenk Alptekin ve Osman Ertuğrul Çetin de kadroda.Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.