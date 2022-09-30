Fenerbahçe'ye şok; Derbide 3 isim yok

LARNACA YADA KARAGÜMRÜK

Fenerbahçe'de sağlık ekibi, milli arada sakatlıkları bulunan oyuncuları takıma geri kazandırmak için adeta seferberlik ilan etti.Söz konusu isimlerdenbirlikte takıma geri dönenbuna rağmen durumu belirsizliğini koruyor. Alınan bilgiye göre Norveç Milli Takımı'ndan sakatlığı sebebiyle çıkarılanBeşiktaş derbisinde forma giyme ihtimallerinin bulunmadığı bildirildi.Biraz daha takımdan ayrı kalmaları beklenen bu ikilinin yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus, antrenman düzeyi henüz beklenen seviyeye gelmeyen Serdar'ı pazar günkü dev karşılaşmada oynatmayı düşünmüyor. Milli stoperin, Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca ya da daha sonra ligde oynanacak Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alacağı konuşuluyor.