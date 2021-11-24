Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber
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24 Kasım 2021 11:01
Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil sakatlığı sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe kritik maç öncesi 5 puanla üçüncü sırada bulunurken Olympiakos ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Mesut Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol attı ve 1 asist yaptı.




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