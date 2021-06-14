Fenerbahçe'ye 21'lik golcü

Golcü sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe, Bragantino'nun forveti Venezuelalı Jan Hurtado'yu istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Fenerbahçe'ye 21'lik golcü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2021 12:59
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Bir yandan teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler, diğer taraftan da eksik bölgeler için listesini oluşturmaya başladı.

Transferde önceliği forvet bölgesine veren yönetim yıldız isimler dışında genç isimleri de radarına aldı.

Scout ekibi, sezon boyunca izlediği oyuncuları yönetime sunarken en dikkat çeken ismin Venezuela ekibi Bragantino'da kiralık oynayan genç forvet Jan Hurtado'nun olduğu öğrenildi.

KARARI YENİ HOCA VERECEK

Başkan Ali Koç'un, Hurtado transferi için yeni teknik direktörü bekleyeceği öğrenilirken, yeni hocanın olumlu rapor vermesi durumunda Boca Juniors takımının kapısının çalınacağı belirtildi. Boca Juniors'tan kiralanan 21 yaşındaki Venezuelalı santrfor 3 kez ülkesinin milli formasını giydi.



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.