Haber Tarihi: 20 Nisan 2025 19:36 - Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2025 19:36

Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı ne zaman?

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçı Fenerbahçe evinde olacak. Sarı lacivertliler ilk mücadelesini Vakıfbank karşısında 3-1 kaybetti. Şampiyonluk için 3 galibiyet gerekiyor. Voleybol tutkunları Fenerbahçe - Vakıfbank ikinci maçı canlı yayın bilgisine odaklandı. Peki, Sultanlar Ligi Fenerbahçe - Vakıfbank ikinci maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı ne zaman?
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Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank karşısına kesin galibiyet mottosu ile çıkıyor. Final serisinin ilk mücadesinin kazananı Vakıfbank olmuştu. Play-off final maçları 5 karşılaşmadan oluşacak. İlk 3 galibiyeti elde eden takım sezonun şampiyonu olacak. İşte, Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçı ayrıntıları...

FENERBAHÇE - VAKIFBANK İKİNCİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Play-off final serisinin ikinci maçı 20 Nisan Pazar günü saat 20:00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı aktarılacak.

İlk maç 17 Nisan'da gerçekleşmiş ve Fenerbahçe, Vakıfbank'a 3-1 yenilmişti. Üç galibiyetle şampiyonluğun geldiği Sultanlar Ligi'nde maç takvimi şöyle:

22 Nisan Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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