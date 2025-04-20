Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank karşısına kesin galibiyet mottosu ile çıkıyor. Final serisinin ilk mücadesinin kazananı Vakıfbank olmuştu. Play-off final maçları 5 karşılaşmadan oluşacak. İlk 3 galibiyeti elde eden takım sezonun şampiyonu olacak. İşte, Fenerbahçe - Vakıfbank voleybol maçı ayrıntıları...



FENERBAHÇE - VAKIFBANK İKİNCİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Play-off final serisinin ikinci maçı 20 Nisan Pazar günü saat 20:00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı aktarılacak.



İlk maç 17 Nisan'da gerçekleşmiş ve Fenerbahçe, Vakıfbank'a 3-1 yenilmişti. Üç galibiyetle şampiyonluğun geldiği Sultanlar Ligi'nde maç takvimi şöyle:



22 Nisan Salı:



19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)



25 Nisan Cuma (Gerekirse):



19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)



27 Nisan Pazar (Gerekirse):



16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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