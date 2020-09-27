Fenerbahçe, Spor Toto karşısında set alamadı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Spor Toto, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı
Spor Toto: Wallace, Bruno, İbrahim Emet, Oğulcan Yatgın, Ferreira, Kemal Kayhan (Deniz İvgen)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak, Hoag (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)
Setler: 27-25, 25-23, 25-22
Süre: 87 dakika (30, 29, 28)
Salon: Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı
Spor Toto: Wallace, Bruno, İbrahim Emet, Oğulcan Yatgın, Ferreira, Kemal Kayhan (Deniz İvgen)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak, Hoag (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)
Setler: 27-25, 25-23, 25-22
Süre: 87 dakika (30, 29, 28)