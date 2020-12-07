Fenerbahçe Öznur Kablo'da bir pozitif!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Öznur Kablo'da bir pozitif!
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07 Aralık 2020 22:37
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli oyunculara ve teknik ekibe Kovid-19 tanı testi uygulandı.

Testler sonucunda bir oyuncuda koronavirüse rastlandı. Oyuncu, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandı.



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