Fenerbahçe Öznur Kablo'da bir pozitif!

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli oyunculara ve teknik ekibe Kovid-19 tanı testi uygulandı.
Testler sonucunda bir oyuncuda koronavirüse rastlandı. Oyuncu, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli oyunculara ve teknik ekibe Kovid-19 tanı testi uygulandı.
Testler sonucunda bir oyuncuda koronavirüse rastlandı. Oyuncu, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandı.