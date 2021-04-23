Fenerbahçe'nin yeni sloganı; 'Şimdi onlar düşünsün'

Zorlu Başakşehir virajını dönerek moral bulan Fenerbahçe'nin şampiyonluk motivasyonu rakiplerinin kayıplarıyla katlandı. Önce Beşiktaş ardından Galatasaray takılırken iki takımın da önemli oyuncularından mahrum olması sarı lacivertlilerin inancını artırdı. Mesut Özil'in iyileştiği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün de pazar günkü Kasımpaşa karşılaşmasına yetişmesi beklenirken takımda Altay, Sadık ve Perotti dışında eksik kalmadı.



Artık daha güçlü



Rakiplerine göre kadro derinliği çok daha fazla olan Fenerbahçe'de formsuz isimlerin de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelişiyle toparlanması şampiyonluk yolunda önemli bir koz olarak görülüyor. Kalede Harun alternatifsiz tek oyuncu olurken, diğer mevkilerdeki seçenekler Belözoğlu'nun elini güçlendiriyor. Sezon başından beri sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de yeni slogan, "Şimdi onlar düşünsün" şeklinde oldu.







