Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi yolu açıldı!

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'ye Lazio cephesinden dün sevindirici bir haber geldi.Tuttosport, İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'nin yeni sezonda 4-3-3 sistemi ile oynamayı planladığını duyururken, bu durumda forvetlerden Vedat Muriç ve Caicedo'dan birisini satmak zorunda kalacağını yazdı. İbrenin Muriç'te olduğu, gelecek tekliflere göre Caicedo'nun da gözden çıkarılabileceği vurgulandı.Vedat Muriç için en ciddi taliplinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Sarı lacivertlilerin, Caicedo için de devreye girebileceği belirtiliyor. Kontratının son yılına giren Ekvadorlu forvet, Lazio'da 139 maçta 33 gol+15 asist üretti.